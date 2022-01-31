В Ленинградской области возбудили дело в отношении няни после смерти двухлетней девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ленинградской области в отношении няни после смерти двухлетней девочки. Женщину задержали, она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по Ленинградской области.

"Следственным отделом по Всеволожску в отношении женщины 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Об обнаружении тела девочки стало известно накануне вечером. Уточняется, что подозреваемая - уроженка иностранного государства, на территории России находится нелегально. За ребенком она присматривала с ноября 2021 года за плату. Девочка постоянно жила с ней в квартире по проспекту Науки в Петербурге вместе с родными детьми женщины. По словам подозреваемой, признаки ухудшения самочувствия стали появляться у ребенка еще 27 января, однако за медицинской помощью она обращаться не стала. Утром 30 января няня обнаружила девочку в постели без признаков жизни, после чего сообщила о произошедшем ее матери. Та приехала и забрала тело с собой по месту жительства в Мурино.

Следователи считают, что подозреваемая, осуществляя уход и присмотр за малолетним ребенком, не проявила должного внимания к возникшим симптомам заболевания и не обеспечила необходимого лечения, в том числе не обратилась за медицинской помощью к врачам. В результате ребенок умер.

По делу проводятся сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об аресте подозреваемой.