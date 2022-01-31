В Калининградской области шторм повалил больше 140 деревьев

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Шторм, обрушившийся на Калининградскую область 30 января, повалил 143 дерева, повредил 13 автомобилей, сообщений о пострадавших не поступало. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В результате воздействия опасных метеоявлений, связанных с усилением ветра, 30 января на территории региона было повалено 143 дерева. Упавшие стволы повредили 13 автомобилей, более сотни упавших деревьев к настоящему моменту уже убраны", - говорится в сообщении.

Из-за штормового ветра зафиксировали локальные отключения электроснабжения, к 23:00 того же дня электроснабжение всех населенных пунктов восстановили. Информация о пострадавших из-за стихии на территории Калининградской области не поступала, уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, поступило сообщение о прорыве дамбы, расположенной в районе поселка Малая Матросовка Полесского городского округа, которая позднее не подтвердилась. К месту предполагаемого происшествия направили оперативную группу Главного управления МЧС России по Калининградской области, силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона, привели в готовность аэромобильную группировку в составе 12 единиц техники и более 50 человек личного состава.

"В ходе проверки информация [о прорыве дамбы] не подтвердилась. Однако в связи с сохранением риска нагонных явлений было принято решение о проведении превентивных мероприятий, а именно укладке мешков с песком, в месте возможного перелива", - говорится в сообщении пресс-службы. Для укрепления дамбы на опасном участке было уложено более 400 мешков с песком.

30 января в Калининградской области объявили предупреждение об усилении ветра до 28 м/с, а в открытой части юго-востока Южной Балтики - до 30 м/с и шторме с высотой волн до пяти-шести метров. К вечеру 30 января штормовое предупреждение по региону отменили. Коммунальные службы ликвидируют последствия удара стихии.