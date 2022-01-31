СК России возбудил дело о ранении жителя ДНР при обстреле украинскими военными

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту ранения мирного жителя ДНР при обстреле жилого дома украинскими военными, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 29 января военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел с применением стрелкового оружия жилого дома в поселке Александровка самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, находящегося в нескольких сотнях метров от позиций украинских силовиков, в результате чего получил ранение 56-летний мирный житель.

"Обстреливая населенный пункт, жилые дома, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте. По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением)", - сообщили в СК. Следствием устанавливаются украинские силовики, причастные к этому и другим преступлениям против мирного населения Донбасса.