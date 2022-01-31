Обвиняемая в мошенничестве адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе обжаловала свой арест

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Адвокат Дареджан Квеидзе, которая представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обжаловала свой арест по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда, который избрал ей меру пресечения.

"В суд поступила жалоба Квеидзе на решение суда избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде, добавив, что ее деловой партнер Андрей Фоломейкин, который проходит с адвокатом по одному делу, также обжаловал свой арест.

Квеидзе обвиняется в том, что похитила деньги клиентов, которым обещали смягчить наказание. Как следует из постановления Преображенского суда, ей вменяется два эпизода мошенничества.

Квеидзе и Фоломейкину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничестве в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.