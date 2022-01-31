Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в городах Красноярского края на трое суток

КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", действующий в Красноярске, Минусинске и Назарово с 27 января, продлили на трое суток - до вечера 3 февраля. Об этом в понедельник сообщило краевое управление Роспотребнадзора.

Режим действует в городе в третий раз с начала 2022 года. В 2021 году он вводился 15 раз.

"Режим неблагоприятных метеоусловий продлен до 19:00 (15:00 мск) 3 февраля в городах Красноярск, Назарово и Минусинск", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 31 января в указанных городах исследовали по шесть проб атмосферного воздуха. В Красноярске и Назарово зарегистрировали превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам. В Минусинске зарегистрировали превышение предельно допустимых максимально разовых концентраций по взвешенным веществам от 1,9 до 2,8 раза, по оксиду углерода - от 1,6 до 1,8 раза.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.