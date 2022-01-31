Житель Свердловской области получил пожизненный срок за убийство и изнасилование девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Асбеста за насильственные действия и убийство 11-летней девочки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Свердловский областной суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

По словам руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Александра Сапегина, мужчину признали виновным в совершении ряда преступлений, в том числе, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера", ч. 4 ст. 131 УК РФ "Изнасилование" и ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и ряда других.

Следствие и суд установили, что 12 ноября 2020 года подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, у дома по улице Челюскинцев в Асбесте встретил незнакомую ему 11-летнюю девочку, которая в тот момент продавала газеты. Под предлогом покупки обвиняемый заманил ребенка к себе домой, где совершил в отношении малолетней инкриминируемые ему преступления, после чего задушил ее.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что мужчина был неоднократно судим за тяжкие преступления - грабеж, разбой, незаконный оборот наркотиков, убийство, в общей сложности в колонии он провел 19 лет.