Экс-главу комитета экологии Волгоградской области приговорили к трем годам колонии

ВОЛГОГРАД, 31 января. /ТАСС/. Суд в Волгограде в понедельник признал виновным в превышении должностных полномочий по делу о свалках в рамках нацпроекта "Экология" бывшего председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталия Сазонова, экс-чиновника приговорили к трем годам колонии. Об этом сообщила журналистам в среду руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда Виталий Сазонов признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок два года. Подсудимый полностью признал вину. Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2018 году ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" заключило госконтракт на 269 млн рублей с коммерческой фирмой ООО "Гринлайт" на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе в рамках нацпроекта "Экология". Позже часть отходов не вывезли, а закопали на тех же свалках и прилегающих к ним территориях. Сумма оплаченных, но фактически не выполненных ООО "Гринлайт" работ превысила 121 млн рублей. При этом Сазонов дал указание подписать акты выполненных работ в рамках госконтракта по ликвидации свалок.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО "ГринЛайт" Михаила Калонкина по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Организация мошенничества в особо крупном размере" сейчас находятся на рассмотрении в суде. Бывшего директора ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаила Ситникова, полностью признавшего вину по ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", осудили на 1,5 года колонии-поселении. Также ранее директора ООО "Гринлайт" Александра Фирсова за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) приговорили к 3,5 года колонии общего режима.