Четверых жителей Башкирии обвинили в незаконной организации азартных игр

УФА, 31 января. /ТАСС/. Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая организовала и проводила азартные игры в Стерлитамаке. Возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе башкирского следственного управления СК России.

"По версии следствия, в период с февраля 2020-го по январь 2022 года на территории Стерлитамака действовала преступная группа, которая занималась организацией и проведением азартных игр. Лидером преступной группы выступил 37-летний житель Стерлитамака, который привлек еще не менее семи человек для работы управляющими, администраторами и операторами-кассирами игровых клубов. Подозреваемые арендовали три нежилых помещения в различных частях города, приобрели игровые автоматы и компьютеры, на которые установили специальное программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры", - говорится в сообщении ведомства.

Во время проведенных 23 обысков изъяли 47 игровых автоматов, 33 компьютера, а также около 1,5 млн рублей. Четверым участникам преступной группы предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются иные причастные лица в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В пресс-службе республиканского МВД уточнили, что, по предварительной информации, годовой оборот подпольных заведений составлял около 40 млн рублей. "Всего в нелегальной деятельности было задействовано 20 лиц, выполнявших роль охранников, администраторов, кассиров и программиста", - сказали в ведомстве.