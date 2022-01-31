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СМИ: в Кении при подрыве самодельного устройства на трассе погибли 13 человек

Власти подозревают в организации взрыва сомалийскую группировку "Аш-Шабаб", сообщает газета The Standard

ПРЕТОРИЯ, 31 января. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли в понедельник на северо-востоке Кении, когда маршрутное такси, в котором они находились, подорвалось на трассе на самодельном взрывном устройстве. Об этом сообщила кенийская газета The Standard.

По ее сведениям, взрыв произошел ранним утром на шоссе Арабиа - Мандера вблизи границы с Сомали. Такси направлялось в приграничный город Мандера, расположенный в одноименном кенийском округе.

Начато расследование. Власти уже заявили, что подозревают в организации взрыва сомалийскую группировку "Аш-Шабаб".

Созданная в Сомали в 2004 году исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" пытается распространить свою деятельность на северо-восточные районы Кении. В последние годы террористы совершают с юга Сомали рейды на кенийскую территорию, нападая на полицейских, военных и учителей. Они также взрывают мачты сотовой связи.

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