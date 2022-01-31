Туристам рекомендовали воздержаться от поездок на Куршскую косу из-за последствий шторма

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Дирекция национального парка "Куршская коса" в Калининградской области рекомендовала жителям региона и туристам воздержаться от посещений его территории из-за последствий воскресного шторма. На первых километрах косы вода подтопила дорогу, на экологических тропах существует опасность падения обломанных веток деревьев, сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова.

"Мы просим воздержаться от поездок на Куршскую косу. На экологических тропах поломано много веток деревьев, и они еще не все убраны, поэтому на них находиться небезопасно. <...> На участке с 1 по 2 км косы вода вышла на дорогу. В некоторых местах уровень воды превышает 50 см", - рассказала собеседница агентства.

Проезд на Куршскую косу возможен, рейсовые автобусы к расположенным на ней населенным пунктам ходят, проезжают внедорожники и даже легковые машины с дизельным двигателем, но для легковых автомобилей с бензиновым двигателем проезд по воде в месте подтопления может представлять риск, добавила пресс-секретарь национального парка. Она отметила, что сейчас на Куршской косе шторма нет, но все-таки от поездок лучше отказаться.

Калининградская область 30 января оказалась под влиянием мощного циклона со шквалистым ветром. Объявили штормовое предупреждение об усилении ветра до 28 м/с. В открытой части юго-востока Южной Балтики объявили предупреждение об усилении ветра до 30 м/с и шторме с высотой волн до пяти-шести метров. По данным регионального управления МЧС, ветер повалил в области 143 дерева, повредил 13 автомобилей, сообщений о пострадавших не поступало. Вечером 30 января штормовое предупреждение в области отменили.

О Куршской косе

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 м). Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек.