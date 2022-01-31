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В Москве произошла массовая драка мигрантов

Полицейские задержали 66 человек
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Массовая драка мигрантов, предположительно, из Таджикистана произошла на юге Москвы. В отделения полиции доставлены 66 предполагаемых нарушителей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Позавчера вечером в Востряковском проезде произошла массовая драка, предположительно, граждан Таджикистана с применением травматического оружия. В конфликте участвовали около 15 человек. В полицию доставлены 66 человек, подозреваемых в участии в конфликте", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что оперативно прибывшие сотрудники полиции пресекли начавшийся конфликт. Сама драка произошла 29 января. В ведомстве отметили, что конфликт возник на бытовой почве. Ряд задержанных привлечен к административной ответственности, трое остаются задержанными по делу о хулиганстве.

В новость была внесена парвка (14:43 мск) - уточняется цитата во втором абзаце, верно - позавчера.

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