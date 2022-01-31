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Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве "Мисс Кузбасс - 2010"

Александр Попов сначала сознался в убийстве, а позже отказался от дачи показаний

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы заключил под стражу Александра Попова, подозреваемого в убийстве своей жены, "Мисс Кузбасс - 2010" Ксении Сапожниковой. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Судом в отношении Попова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Согласно сообщениям СМИ, после пропажи Сапожниковой ее муж сказал друзьям семьи, что она улетела за границу, он также якобы отвечал за нее в социальных сетях. По сообщениям СМИ, Попов сознался в том, что убил жену и расчленил ее тело, но позднее отказался от дачи показаний.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано. ТАСС пока не располагает комментариями защиты Попова.

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