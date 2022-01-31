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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада

Жителям и гостям города рекомендовали быть осторожными на улице

СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Сочи в связи с сильным снегопадом, сообщает в понедельник ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по сильному снегу [объявлено] в Сочи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца суток 31 января, а также ночью и утром 1 февраля в средних и высоких горах Сочи ожидается сильный снег.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях.

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