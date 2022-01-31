МВД объявило в розыск экс-главу штаба Навального во Владивостоке

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшую главу штаба блогера Алексея Навального во Владивостоке (организация "Штабы Навального" признана в России экстремистской) Екатерину Остапенко, следует из базы данных министерства.

"Екатерина Остапенко, место рождения г. Тобольск, Тюменская область, 01.02.1995 г. р., разыскивается по статье УК", - говорится в базе. Другие детали не уточняются.

Остапенко получила статус подозреваемой по делу о приведении в негодность путей (ч. 1 ст. 267 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (ч. 1 ст. 150 УК РФ) после несогласованной акции протеста во Владивостоке 23 января прошлого года.