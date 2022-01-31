{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД объявило в розыск экс-главу штаба Навального во Владивостоке

Екатерина Остапенко получила статус подозреваемой по делу о приведении в негодность путей и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшую главу штаба блогера Алексея Навального во Владивостоке (организация "Штабы Навального" признана в России экстремистской) Екатерину Остапенко, следует из базы данных министерства.

"Екатерина Остапенко, место рождения г. Тобольск, Тюменская область, 01.02.1995 г. р., разыскивается по статье УК", - говорится в базе. Другие детали не уточняются.

Остапенко получила статус подозреваемой по делу о приведении в негодность путей (ч. 1 ст. 267 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (ч. 1 ст. 150 УК РФ) после несогласованной акции протеста во Владивостоке 23 января прошлого года.

Теги
Россия
Суд в Москве арестовал организатора ячейки запрещенной в РФ "Таблиги Джамаат"
Казбека Хуранова обвиняют в создании террористического сообщества, содействии террористической деятельности и пропаганде терроризма
Суд в Москве арестовал организатора ячейки запрещенной в РФ "Таблиги Джамаат"
Читать полностью