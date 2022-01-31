Глава СК РФ просит согласия на возбуждение дел в отношении шести судей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит согласия на возбуждение уголовных дел против трех бывших и трех действующих судей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).

Бастрыкин просит разрешить возбудить дело против председателя Купинского суда Новосибирской области в отставке Тамары Кошлак по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). За подстрекательство к такому же преступлению, а также за нарушение тайны переписки и переговоров СК просит возбудить дело против мирового судьи в отставке из Новосибирской области Татьяны Лисиной (Антоновой).

Судью Колосовского суда Омской области Владислава Куминова СК просит привлечь обвиняемым по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского Бастрыкин просит привлечь к ответственности за ДТП с погибшим, после которого он, предположительно, скрылся с места преступления. Также уголовное дело хотят возбудить в отношении судьи Ленинского суда Владикавказа Родиона Антипина по статье о вымогательстве взятки.

На судью в отставке - бывшего председателя Пестречинского суда Татарстана Ирека Набиева хотят возбудить целый ряд дел: по двум эпизодам мошенничества, за получение особо крупной взятки, подстрекательство к превышению полномочий, похищение человека, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, подделку документов, отмывание денег.

Все представления Бастрыкина ВККС рассмотрит 7 февраля.

Согласно закону, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалификационной коллегии.