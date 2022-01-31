Разнорабочий из Спецсвязи избил водителя снегоуборщика в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Разнорабочий из Спецсвязи избил водителя снегоуборщика и распылил ему в лицо газ из баллончика в ходе инцидента на Проспекте Мира в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

"В районе метро "Алексеевская" на проспекте Мира к 31-летнему водителю снегоуборщика во время уборки на тротуаре подошел мужчина и стал кричать и бить ногой в дверь трактора с правой стороны. Водитель остановился, после чего нападавший разбил боковое стекло, попытался схватить потерпевшего за одежду", - сказал собеседник агентства.

Затем заявитель оттолкнул нападавшего, но мужчина стал бить водителя по голове рукой, а потом вынул из кармана баллончик и распылил ему в лицо.

Нападавшим оказался 45-летний разнорабочий из Спецсвязи, он был доставлен в отдел полиции для разбирательства. По факту инцидента проводится проверка.