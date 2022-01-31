В Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком неисправности тормозов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет Airbus А320 со сработавшим датчиком неисправности тормозов совершил посадку в аэропорту Шереметьево, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Самолет, [следовавший] рейсом Краснодар - Москва, совершил благополучную посадку. Причина, по которой сработал датчик, устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у самолета сработал датчик неисправности тормозной системы.

По данным из открытых источников, самолет находился в воздухе чуть менее двух часов и не менял курс.

В новость были внесены изменения (14:28 мск) - добавлена информация о посадке самолета.