СМИ: спасатели обнаружили одного из пилотов упавшего японского истребителя

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в воде одного из пилотов истребителя F-15 Сил самообороны Японии, который в понедельник, предположительно, упал в Японское море. Об этом сообщил телеканал NHK.

Информации о его состоянии не приводится. На борту самолета находились два человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

Самолет вылетел с базы Комацу в префектуре Исикава для проведения тренировочного полета. Связь с ним пропала, когда он находился над морем примерно в 5 км от базы.

На вооружении Сил самообороны Японии состоит около 200 истребителей F-15. Главным образом они используются для сопровождения иностранных военных самолетов, которые пролетают возле японских границ.