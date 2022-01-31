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В ДТП с участием автобуса и автокрана в Кургане пострадали три человека

По предварительной информации, "Камаз" с автокраном выезжал со второстепенной на главную дорогу

ТАСС, 31 января. Пассажирский автобус и автокран столкнулись на проспекте Маршала Голикова в Кургане, пострадали, по предварительным данным, три пассажира автобуса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской ГИБДД.

"Камаз" с автокраном выезжал со стороны ГИБДД на проспект Маршала Голикова <…>, выезжал со второстепенной на главную [дорогу], не уступил дорогу двигавшемуся автобусу ПАЗ, и ПАЗ допустил с ним столкновение - въехал в его заднюю часть, в автокран пришелся удар <…>. По предварительным данным, трое человек пострадали - пассажиры", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ДТП произошло вблизи здания 25а на проспекте Голикова.

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