В ДТП с участием автобуса и автокрана в Кургане пострадали три человека

ТАСС, 31 января. Пассажирский автобус и автокран столкнулись на проспекте Маршала Голикова в Кургане, пострадали, по предварительным данным, три пассажира автобуса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской ГИБДД.

"Камаз" с автокраном выезжал со стороны ГИБДД на проспект Маршала Голикова <…>, выезжал со второстепенной на главную [дорогу], не уступил дорогу двигавшемуся автобусу ПАЗ, и ПАЗ допустил с ним столкновение - въехал в его заднюю часть, в автокран пришелся удар <…>. По предварительным данным, трое человек пострадали - пассажиры", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ДТП произошло вблизи здания 25а на проспекте Голикова.