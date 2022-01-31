В Калининграде суд арестовал четверых участников драки со стрельбой в центре города

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Суд в Калининграде по ходатайству следствия отправил под стражу четверых участников драки со стрельбой из травматического оружия и тремя пострадавшими, произошедшей в центральной части города вечером 26 января. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе областного УМВД.

"Суд арестовал по ходатайству следователей ОМВД России по Ленинградскому району на два месяца [до 27 марта 2022 года] в СИЗО всех четверых задержанных", - сообщили в пресс-службе.

По данным областного УМВД, вечером 26 января в Калининграде на улице 9 Апреля произошел конфликт с применением травматического пистолета. Пострадали трое мужчин, один из них попал в реанимацию. Предположительно причиной конфликта мог стать денежный спор.

Полиция при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержала четверых участников конфликта возрастом от 27 до 31 года, изъяли травматическое оружие. Еще двоих подозреваемых объявили в розыск. Следователи ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда в отношении обеих сторон конфликта возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Ведется следствие, ход которого взят под особый контроль руководством областного УМВД.