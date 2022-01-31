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В Пензе в исправительной колонии выявили ячейку запрещенного экстремистского движения АУЕ

Ячейку организовал криминальный авторитет

ТАСС, 31 января. Сотрудники правоохранительных органов выявили в исправительной колонии в Пензе ячейку запрещенного международного экстремистского движения "Арестантское уголовное единство", организованную криминальным авторитетом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области совместно с сотрудниками областного УФСИН России было установлено, что на территории одной из исправительных колоний в Пензе функционирует ячейка запрещенного в РФ международного экстремистского движения "Арестантское уголовное единство", организованная криминальным авторитетом, занимающим высокое положение в преступной иерархии", - сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что криминальный авторитет вовлек в деятельность указанной ячейки других осужденных, наделил их криминальным статусом и назначил на нижестоящие уровни преступной иерархии. Правоохранители в исправительной колонии обнаружили и изъяли рукописные тексты, а также другие предметы с символикой и аббревиатурой запрещенного международного экстремистского движения. По данному факту в отношении лидера ячейки и других участников экстремистского движения возбуждено уголовное дело (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

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