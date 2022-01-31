Прилучный потребовал возмещения ущерба на 4,5 млн рублей по делу об избиении

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Представитель Павла Прилучного выдвинул к подозреваемому по уголовному делу об избиении актера в Калининграде гражданский иск о возмещении морального и имущественного ущерба почти на 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Ленинградского районного суда города, где рассматривается дело.

"В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека", представителем потерпевшего Прилучного П.В. <...> заявлен гражданский иск о взыскании с [обвиняемого] причиненного морального и имущественного ущерба в размере 4 438 560 рублей", - сообщили в суде.

Представитель Прилучного также заявил гражданский иск о взыскании с обвиняемого 1,1 млн рублей имущественного ущерба ООО "А1 студио", интересы которого он представляет, добавили в суде.

По данным следствия, ночью 21 ноября 2020 года в помещении спортивного зала одного из местных ночных клубов житель Калининграда умышленно нанес Прилучному, прилетевшему в область из Москвы для участия в съемках фильма, несколько ударов руками и ногами в лицо и голову. Потерпевший получил травмы, в том числе черепно-мозговую с переломом костей, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ о причинении вреда здоровью средней тяжести, по которой обвиняемому могло грозить до трех лет лишения свободы. Позднее обвинение переквалифицировало статью на более тяжкую, теперь ему грозит до восьми лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ст. 111 УК РФ). Слушания по уголовному делу начались в калининградском суде 25 января.