В Литве из-за шквального ветра без света остались 20 тыс. потребителей

ВИЛЬНЮС, 31 января. /ТАСС/. Около 20 тыс. клиентов электросетей остались без электроэнергии в Литве из-за шквального ветра, бушевавшего в стране с вечера воскресенья. Об этом сообщило в понедельник предприятие - оператор распределительных сетей Energijos skirstymo operatorius.

"Шквальный ветер ломал деревья, которые при падении обрывали провода на линиях электропередачи, из-за чего без света главным образом в юго-западной части страны остались около 20 тыс. клиентов", - говорится в сообщении.

Из-за перебоев с поставкой электроэнергии в приморской Клайпеде нарушилась работа водопроводных сетей. "Подача воды прекратилась примерно для 5 тыс. потребителей", - отметил городской муниципалитет.

Особенно пострадали балтийские пляжи. Волны смыли с них песок, а также разрушили объекты пляжной инфраструктуры. Ущерб подсчитывается.