Нарушения закона о продаже алкоголя выявили в каждом пятом из проверенных магазинов Тюмени

ТЮМЕНЬ, 31 января. /ТАСС/. Реализацию алкоголя в ночное время, а также продажу спиртных напитков несовершеннолетним зафиксировали в каждом пятом из проверенных магазинов Тюмени в январе 2022 года. О результатах мониторинга ТАСС сообщил в понедельник глава тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

"31 января тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии" подвело итоги мониторинга незаконной продажи алкоголя в ночное время и несовершеннолетним за месяц. В рамках мониторинга молодогвардейцы проверили <...> торговые точки в районах Дома обороны, Лесобазы, ММС и КПД. Незаконная продажа алкоголя несовершеннолетним была зарегистрирована в каждом пятом проверенном магазине. По факту выявления нарушений активисты вызывали полицию для выяснения обстоятельств", - рассказал Сбитнев и уточнил, что антиалкогольные рейды проводятся в рамках проекта "Агенты".

Ранее в Тюмени от отравления метиловым спиртом умерли девять человек. По данным пресс-службы следственного управления СК России по Тюменской области, с 3 января в торговых точках на Ставропольской и Рижской улицах (район КПД в Тюмени) несколько человек продали нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", которая представляла опасность для жизни и здоровья потребителей. 14 обвиняемых заключили под стражу до марта 2022 года.