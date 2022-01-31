В Чечне заочно арестовали сына отставного судьи Сайди Янгулбаева

ГРОЗНЫЙ, 31 января. /ТАСС/. Следователи в Чечне объявили в федеральный розыск сына федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Ибрагима за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, его арестовали заочно.

"Судьей Висаитовского районного суда Грозного в отношении Янгулбаева Ибрагима Сайдаевича заочно избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" Янгулбаев Ибрагим находится в федеральном розыске. Сотрудниками МВД по Чеченской Республике проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания разыскиваемого", - отметили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полицейские действовали в соответствии с процессуальным законодательством России и предварительно согласовали действия с коллегами на местах.

Кроме того, Кадыров призвал правоохранительные органы России задержать семью Янгулбаевых за пособничество терроризму.