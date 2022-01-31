В Ростовской области арестовали обвиняемого во взяточничестве директора филиала ветстанции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Суд арестовал директора Сальского филиала ГБУ Ростовской области "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом", обвиняемого в семи эпизодах взяточничества. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

Руководитель филиала обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, мужчина с января 2020 года по сентябрь 2021 года вымогал и получал взятки от подчиненных. Общая сумма взяток составила более 500 тыс. рублей.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.