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В Буйнакске около 20 тыс. человек остались без воды из-за аварии

Ремонтно-восстановительные работы завершатся ориентировочно 1 февраля к 18:00

МАХАЧКАЛА, 31 января./ТАСС/. Порядка 20 тыс. жителей дагестанского Буйнакска остались без воды из-за аварии на водопроводе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

"Сегодня во время подачи воды в город произошла крупная авария - прорыв трубы в четырех местах на центральном водоводе Чиркей - Буйнакск. Без воды остаются порядка 20 тыс. человек. К работе привлечены две бригады из восьми человек и трех единиц техники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ремонтно-восстановительные работы завершатся ориентировочно 1 февраля к 18:00.

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