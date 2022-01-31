В Хабаровском крае предотвратили попытку побега осужденного из колонии строгого режима

ТАСС, 31 января. ФСИН РФ предотвратила попытку побега осужденного из колонии строгого режима в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России.

"31 января в 17:11 мск один из сотрудников исправительной колонии № 5 строгого режима, находясь на посту охраны, заметил осужденного, пытающегося совершить побег. Часовой сделал предупредительный окрик и подал сигнал тревоги. В этот момент беглец уже успел миновать предупредительное ограждение внутренней запретной зоны. Осужденный не отреагировал на предупреждение сотрудников и продолжил преодолевать ограждение внутренней запретной зоны. После предупредительного выстрела вверх, подачи сигнала тревоги и сработки датчиков обнаружения на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдела безопасности, которые задержали правонарушителя", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что осужденный состоит на учете у врача-психиатра. По данному факту проводится проверка.