Число подтопленных в Славянском районе Кубани домовладений увеличилось до 43

КРАСНОДАР, 31 января. /ТАСС/. Количество домовладений, подтопленных в результате выпадения обильных осадков в Славянском районе Краснодарского края, увеличилось до 43, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Ранее в понедельник сообщалось, что из-за непогоды были подтоплены 167 придомовых территорий и 38 домовладений в Славянском районе. Уточнялось, что в понедельник и вторник в регионе продолжатся осадки.

"На контроле находится подтопление 167 придомовых территорий и 43 домовладений (уровень воды в домовладениях - до 1 см) на низменных участках трех населенных пунктов Славянского района", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зону подтопления попали дома в Славянске-на-Кубани, станицах Петровской и Анастасиевской.

Эвакуация населения пока не требуется. В готовность приведены два пункта временного размещения вместимостью 600 человек. Отмечается, что осложнение ситуации обусловлено совокупностью выпавших ранее осадков и таянием снега.

Ранее сообщалось, что в 24 муниципальных образованиях Краснодарского края введен режим повышенной готовности, оборудуют отводные каналы и заграждения из мешков с песком.