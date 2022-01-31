В Калмыкии суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве на животноводческой стоянке

ЭЛИСТА, 31 января. /ТАСС/. Суд в Калмыкии арестовал 51-летнего жителя Республики Дагестан, подозреваемого в совершении убийства двух человек на животноводческой стоянке в Черноземельском районе Республики Калмыкия, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калмыкии.

Ранее со ссылкой на следственное управления СК РФ по Калмыкии сообщалось, что на животноводческой стоянке, расположенной в 15 км от поселка Улан Хол Лаганского района, были обнаружены тела двух мужчин - 63-летнего хозяина (местного жителя) и 67-летнего работника, жителя Дагестана. По факту убийства двух лиц следственными органами СК РФ по республике возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По горячим следам подозреваемый был задержан на территории Дагестана.

"По ходатайству следователя следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия судом принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", - говорится в сообщении.

Следователи продолжают проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.