В Эквадоре из-за разлива нефти пострадали более 2,1 га

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Разлив нефти в Эквадоре, произошедший из-за прорыва нефтепровода, затронул охраняемую природную зону и несколько водных артерий. Об этом в понедельник сообщило Министерство охраны окружающей среды и водных ресурсов Эквадора.

"Пострадавшая территория находится в национальном парке Каямбе-Кока, разлив нефти произошел в пределах природоохранной зоны. Общая площадь пострадавших районов составляет 21 007 кв. м, 16 913 из которых находятся в природоохранной зоне", - говорится в заявлении ведомства. Нефть также попадала, в частности, в реку Кока, которая обеспечивает водой многие местные населенные пункты, в которых проживают коренные народы.

Утечка нефти произошла в прошлую пятницу на эквадорском нефтепроводе тяжелой сырой нефти в провинции Напо в центральной части Эквадора, в результате камнепада, вызванного сильными дождями в регионе. Ежедневно по нефтепроводу протяженностью 500 км перекачивалось 530 тыс. баррелей сырой нефти.