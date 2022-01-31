В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры в Чертаново

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Подозреваемый в поджоге квартиры в столичном районе Чертаново задержан в Москве, ему предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в настоящее время расследуется уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

"В ходе предварительного следствия было установлено, что возгорание произошло в результате поджога. В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска установлен и задержан ранее неоднократно судимый 42-летний подозреваемый в совершении преступления. В ходе допроса он сообщил следствию, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы, поджог и ушел из подъезда. В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

По данным следствия, 29 января в жилом доме, расположенном по улице Дорожной в Москве, произошло возгорание, в результате чего двое молодых людей госпитализированы в городскую больницу с ожогами различной степени тяжести. Девушка и еще один молодой человек были осмотрены врачами, госпитализация им не понадобилась.