На севере Москвы бойцовская собака напала на полицейских

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Бойцовская собака напала на полицейских на улице Софьи Ковалевской в Москве, животное пришлось застрелить. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, вечером 31 января в дежурную часть ОМВД России по Дмитровскому району Москвы поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Софьи Ковалевской на собаку напала собака бойцовской породы и загрызла ее насмерть.

"Незамедлительно прибывшим нарядом полиции на месте происшествия был обнаружен хозяин собаки, который, по внешним признакам, находился в состоянии опьянения. У его собаки отсутствовал намордник, и она кидалась на проходящих мимо людей. Хозяин погибшей собаки был сильно напуган. Учитывая агрессивное поведение собаки, полицейские были вынуждены обезвредить животное и применили специальное средство - газовый баллончик, однако собака продолжала нападать на полицейских, и сотрудники патрульно-постовой службы для обезвреживания животного в соответствии с ФЗ "О полиции" применили огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пострадавших нет.