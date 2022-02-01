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В Ингушетии двое неизвестных напали на общественного деятеля

По словам источника в правоохранительных органах, в результате инцидента руководитель общественного движения "Мехк-Кхел" Сараджин Султыгов не получил серьезных травм

МАГАС, 1 февраля. /ТАСС/. Активист и руководитель общественного движения "Мехк-Кхел" Сараджин Султыгов подвергся нападению двоих неизвестных в Назрани, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Ингушетии.

"Двое неизвестных постучались в дверь квартиры Султыгова. Когда он открыл дверь, один из них ударил мужчину. Султыгов не получил серьезных травм и уже обратился в правоохранительные органы с заявлением", - сказал источник.

Собеседник агентства также уточнил, что у нападавших, один из которых снимал инцидент на телефон, был сообщник, который исполнял роль водителя и ждал в машине.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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