{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банда совершила нападение на полицейский участок и радиостанцию в Гаити

Погиб один человек

ГАВАНА, 1 февраля. /ТАСС/. Члены вооруженной банды совершили нападение на полицейский участок в столице Гаити Порт-о-Пренсе, по меньшей мере один правоохранитель погиб. Об этом сообщает в понедельник Национальная полиция Гаити.

По ее данным, еще один сотрудник полиции получил ранения, он находится в больнице. Позже бандиты напали на офис местной радиостанции Zenith, в настоящий момент оценивается размер ущерба.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в одной из беднейших стран Западного полушария после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.

Теги
Гаити
В Ингушетии двое неизвестных напали на общественного деятеля
По словам источника в правоохранительных органах, в результате инцидента руководитель общественного движения "Мехк-Кхел" Сараджин Султыгов не получил серьезных травм
Читать полностью