Банда совершила нападение на полицейский участок и радиостанцию в Гаити

ГАВАНА, 1 февраля. /ТАСС/. Члены вооруженной банды совершили нападение на полицейский участок в столице Гаити Порт-о-Пренсе, по меньшей мере один правоохранитель погиб. Об этом сообщает в понедельник Национальная полиция Гаити.

По ее данным, еще один сотрудник полиции получил ранения, он находится в больнице. Позже бандиты напали на офис местной радиостанции Zenith, в настоящий момент оценивается размер ущерба.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в одной из беднейших стран Западного полушария после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.