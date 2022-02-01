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В Приморье таможенники предотвратили незаконный вывоз леса в Китай на $30 млн

Сотрудники таможни изъяли у злоумышленников свыше 1 000 кубометров лесоматериалов, подготовленных к отправке за границу

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники дальневосточной оперативной таможни пресекли канал незаконного экспорта лесоматериалов и предотвратили вывоз леса из Приморского края по подложным документам почти на $30 млн, сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

"Дальневосточные таможенники пресекли преступную деятельность приморской фирмы, экспортирующей лесоматериалы в Китай. Изъято более 1 000 кубометров лесоматериалов, подготовленных к отправке за границу. Ориентировочная стоимость данной партии составляет 14 млн рублей. Всего российская компания в рамках нескольких контрактов планировала вывезти древесину почти на $30 млн", - сообщает ведомство.

Сотрудники таможни установили, что при декларировании партии пиловочника березы компания из Владивостока предоставила недостоверные сведения о производителе лесоматериалов. В сопроводительных документах была указана организация, которая не является заготовителем и поставщиком древесины.

"Работник компании покупала древесину в Приморском крае у неустановленных лиц без документов, подтверждающих законность ее заготовки. Таможенниками установлены факты незаконного вывоза данной компанией в Китай около 8 тыс. кубометров лесоматериалов двумя месяцами ранее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении закупавшего лес работника фирмы возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере"). За такое преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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