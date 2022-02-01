Во Владивостоке более 300 домов временно отключили от подачи воды из-за аварийных работ

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Специалисты КГУП "Приморский водоканал" ограничили подачу холодной воды в 314 домов во Владивостоке на время устранения возникших аварий, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе предприятия.

"У нас три остановки подачи воды в разных районах города. Одну течь нашли и устраняют в Первомайском районе. На Днепровской ведутся поиски поврежденного участка, поэтому там самое серьезное отключение по количеству домов. Также на [улице] Руднева "Приморский водоканал" выполняет аварийные работы для местных управляющих компаний", - сообщили в пресс-службе.

В опубликованном на сайте полном списке отключений содержится 314 адресов. У большей части из них водоснабжение планируется восстановить уже к 13:00 по местному времени (06:00 мск). Остальные работы будут завершены к 20:00 (13:00 мск).