В Хабаровском крае бизнесмена обвинили в постройке некачественного дома для детей-сирот

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае обвинили предпринимателя в строительстве с нарушениями многоэтажного дома для детей-сирот и людей, потерявших жилье после пожара. Об этом во вторник сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Директор фирмы в 2017 году заключил с администрацией Николаевска-на-Амуре госконтракт на более чем 71 млн рублей. Он должен был построить многоквартирный дом. В ходе строительства было выявлено, что высота комнат не соответствует нормативам, что не позволило бы ввести объект в эксплуатацию без внесения изменений в проектную документацию.

"Однако строительство объекта было продолжено, что повлекло освоение бюджетных денежных средств в сумме свыше 30 млн рублей вплоть до расторжения контракта", - говорится в распространенном релизе.

Было возбуждено уголовное дело, директора предприятия обвинили по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием"). Ущерб превысил 30 млн рублей. Свою вину предприниматель не признает.

Следователи допросили широкий круг свидетелей, провели экспертизы, осмотры, обыски и выемки. На принадлежащее обвиняемому имущество наложен арест.