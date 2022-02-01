Хабаровский суд приговорил лидера ОПГ к 8,5 года колонии строгого режима за разбой

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае приговорил лидера преступной организации к 8,5 года колонии строгого режима за грабежи и разбой, общий ущерб от которых оценивается в 9,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона во вторник.

"Судом Хабаровского района лидеру преступной группы назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в распространенном релизе. Помимо этого для возмещения вреда потерпевшим арестованы счета и имущество осужденного на сумму свыше 5 млн рублей.

Мужчину признали виновным по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Установлено, что он создал организованную преступную группу, которая специализировалась на хищении имущества и разбойных нападениях. Группа действовала преимущественно на территории Хабаровского района в 2019-2020 годах, имела свою иерархическую систему управления.

Отмечается, что работников служб охраны преступники связывали и избивали. "В результате преступной деятельности причинен материальный ущерб 44 физическим и юридическим лицам на общую сумму 9,7 млн рублей. Часть потерпевших лишилась средств к существованию", - говорится в сообщении.