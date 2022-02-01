В ХМАО пострадали четыре человека при выбросе газа на месторождении

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 февраля. /ТАСС/. Выброс газа с последующим возгоранием произошел на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), пострадали четыре человека. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"При проведении работ, по предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницу с ожогами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибших нет, пожар потушен. В данный момент ТАСС не располагает комментарием департамента здравоохранения ХМАО о состоянии пострадавших.

Как сообщила ТАСС старший помощник прокурора Югры по взаимодействию со СМИ Инга Филипенко, прокуратура ХМАО организовала проверку. "Выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала она.