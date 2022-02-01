Красноярский краевой суд вернул апелляцию по приговору Быкову в суд первой инстанции

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Красноярский краевой суд вернул апелляционную жалобу бизнесмена Анатолия Быкова, который ранее был признан виновным в организации двух убийств, в суд первой инстанции. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.

31 августа прошлого года присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова, обвиняемого в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Присяжные также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. 7 сентября суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. В декабре жалоба на приговор была отравлена в краевой суд.

"Возвращена в Свердловский районный суд, в связи с тем, что как оказалось Свердловский районный суд не вручил большое количество документов Анатолию Петровичу (Быкову), которые выносились судом. Краевой суд просто посчитал, что дело не готово к апелляционному рассмотрению", - сообщил Прохоров.

Он отметил, что в ближайшее время "эти недостатки будут устранены", и дело вернется в краевой суд, который назначит дату судебного разбирательства.

Об уголовных делах Быкова

Быкова арестовали 7 мая 2020 года в Красноярске. Ему были предъявлены обвинения по делу об убийстве в 1994 году Кирилла Войтенко и Александра Наумова, участников преступной группировки, возглавляемой Быковым. В сентябре 2021 года суд присяжных признал Быкова виновным по этому уголовному делу, он был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Также Быкову инкриминировали организацию убийства предпринимателя Андрея Неколова, который был убит в январе 2005 года в центре Красноярска, и покушение на вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, произошедшее 1 ноября 2004 года. Кроме того, в октябре этого года в отношении Быкова было возбуждено еще одно уголовное дело - его подозревают в подстрекательстве к убийству одного из криминальных авторитетов в 1998 году. Еще по одному уголовному делу Быков подозревается в руководстве преступным сообществом. Также ранее Следственный комитет прекратил уголовное преследование бизнесмена за неуплату налогов в связи с тем, что он полностью возместил ущерб.