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В Кито из-за затоплений погибли как минимум 11 человек

Также пострадали 15 человек

ГАВАНА, 1 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли в результате масштабных затоплений в столице Эквадора Кито, вызванных сильными дождями. Как сообщает в понедельник Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями Эквадора, также пострадали 15 человек.

"В городе Кито провинции Пичинча из-за проливных дождей было зафиксировано наводнение, в результате которого дорога в Ла-Гаска была затоплена грязью. <...> Число погибших достигло 11", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отмечается, что спасатели работают в пострадавших районах столицы, технические работники занимаются восстановлением подачи электричества и расчищают улицы.

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