На Чукотке подростка обвиняют в подготовке теракта в школе и краже денег

ТАСС, 1 февраля. Подросток на Чукотке, который в октябре 2021 года грозился устроить стрельбу в сельской школе, пойдет под суд еще и за кражу более 170 тыс. рублей с банковской карты своего знакомого, сообщает пресс-служба регионального управления СК России по Чукотскому АО.

По версии следствия, несовершеннолетний обвиняемый, действуя из корыстных побуждений тайно совершил переводы денежных средств в сумме более 170 тыс. рублей с банковского счета своего знакомого на счета других лиц, после чего, завладев похищенными деньгами, распорядился ими по своему усмотрению. Помимо этого, 13 октября 2021 года подросток в своих соцсетях распространял информацию о планируемом совершении им в школе акта терроризма.

"В ходе расследования вину в совершении вышеуказанных преступных деяний молодой человек признал полностью, в содеянном раскаялся, а также добровольно в полном объеме возместил причиненный потерпевшему имущественный ущерб. Уголовное дело направленно прокурору для последующего направления в суд", - говорится в сообщении.