Тайник с тушей амурского тигра нашли недалеко от села в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Инспекторы службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий нашли тайник, в котором находилась туша амурского тигра, в районе имени Лазо в Хабаровском крае. Об этом сообщается во вторник на странице министерства природных ресурсов региона в Instagram.

"Тщательно замаскированный тайник находился в 32 км в северо-восточном направлении от п. Солонцовый, в урочище кл. Болотистый, в районе "верхнего" склада лесозаготовительного участка ООО "ВТК", в 15 м от лесовозной дороги", - говорится в сообщении.

Погибшее животное - самка в возрасте около четырех-пяти лет, на теле имеется несколько пулевых ранений. На место вызвали следственно-оперативную группу ОМВД России по району имени Лазо. Возбуждено уголовное дело о незаконном отстреле тигра, проводятся следственные мероприятия.

Сейчас труп тигра находится на ответственном хранении в службе по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий. Решается вопрос о передаче останков тигрицы на экспертизу в Центр "Амурский тигр".

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции зверя).