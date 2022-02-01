Под Новгородом нашли тело пропавшей девочки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Волонтеры заявили об обнаружении тела девочки 2020 года рождения, которую искали под Новгородом. Об этом сообщили волонтеры ПСО "Феникс" на своей странице в социальной сети.

"Найдена, погибла", - говорится в сообщении.

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

27 января суд арестовал мать пропавшей девочки и сожителя матери. Обоим взрослым уже предъявили обвинения. В региональном следственном управлении СК сообщили, что ночью 25 января в Холме пропала девочка 2020 года рождения, возбудили дело об убийстве малолетней. Возбудили также еще одно уголовное дело о халатности местных чиновников из комитета образования.