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При разрушении печи литейного цеха в Калужской области пострадали три человека

Проводится проверка

ТАСС, 1 февраля. Три человека пострадали при разрушении печи и части литейного цеха в АО " Агрисовгаз" в Калужской области, угрозы их жизни нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокурор Малоярославецкого района выехал на место происшествия в АО "Агрисовгаз" в связи с разрушением части литейного цеха. В результате произошедшего пострадали три человека. Им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, около 02:30 произошло разрушение печи и части литейного цеха предприятия. Прокуратура организовала проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что ЧП произошло при производстве работ в алюминиевой печи.

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