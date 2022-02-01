В Новосибирской области на полицейских возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении двух сотрудников полиции в Новосибирской области. Они подозреваются в незаконной охоте на косуль, сообщили во вторник в управлении СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего и 37-летнего сотрудников полиции по ч. 2 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в конце января подозреваемые, состоя в должности уполномоченных участковых полиции одного из районного отдела МВД России по Новосибирской области, совместно со своим знакомым занимались незаконной охотой вблизи села Воробьево Венгеровского района. По данным следствия, они незаконно добыли не менее девяти сибирских косуль во время запрета охоты на них. Следователи изъяли охотничьи ружья, снегоходы, мешки с мясом.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону, в отношении полицейских проводится служебная проверка. "В случае установления вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством России. А их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - пояснили в ведомстве.