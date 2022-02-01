В Приморье стало меньше тяжких преступлений

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Число краж банковских средств и фактов мошенничества со сбережениями населения в Приморском крае существенно выросло в 2021 году, в то время как количество тяжких преступлений продолжает снижаться. Такие данные привел во вторник на пресс-конференции начальник управления МВД по Приморскому краю Олег Стефанков.

По его словам, количество зарегистрированных в 2021 году преступлений увеличилось более чем на 8%. "Основной показатель, из-за чего у нас выросла регистрация преступлений, связан с так называемыми IT-преступлениями. Это кражи с банковских счетов, с банковских карт, а также мошенничество. Одновременно нам удалось добиться снижения количества тяжких преступлений. Так, на 10,8% сократилось число убийств, более чем на 3% - фактов причинения тяжкого вреда здоровью (это особо тяжкие преступления против личности)", - сказал Стефанков.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД, в 2021 году рост числа выявленных эпизодов мошенничества составил 16,2% (с 3 643 до 4 234), а число IT-преступлений увеличилось на 10,3% (с 5 628 до 6 207). При этом, на 17% сократилось число грабежей, на 32% - разбойных нападений, на 15% - краж транспортных средств.

Существенно выросло в 2021 году также количество должностных преступлений, которых выявили 605, что в два раза выше показателя 2020 года. Также выявили 662 коррупционных преступления (рост составил 72,4%). Общая сумма полученных взяток в Приморье в 2021 году составила 165 млн рублей.