В ДТП с автобусом в Самарской области погибли два человека

САМАРА, 1 февраля. /ТАСС/. ДТП произошло в Безенчукском районе Самарской области, погибли два человека, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Безенчукском районе, где столкнулись два транспортных средства. По предварительной информации, два человека погибли и несколько пострадали", - сказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС, столкнулись автобус и автомобиль такси, травмы получили четыре человека. Обстоятельства произошедшего уточняются.