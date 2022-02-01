Полиция задержала подозреваемого в нападении на офис банка в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии разбойных нападений, в том числе на офис банка в Екатеринбурге в конце 2021 года. По версии правоохранителей, задержанный причастен к пяти преступным эпизодам, сообщили во вторник в УМВД России по городу Екатеринбургу.

"Сотрудники екатеринбургского уголовного розыска задержали 36-летнего жителя Березовского, которого подозревают в серии разбойных нападений в Екатеринбурге", - говорится в сообщении. Как ранее сообщал ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в конце декабря неизвестный злоумышленник попытался ограбить отделение Сбербанка в центре Екатеринбурга. Никто не пострадал, ущерб банку не был причинен.

Как отметили в УМВД, одно из преступлений произошло 30 декабря 2021 года. Тогда около 14:30 (12:30 мск) неизвестный в маске и солнцезащитных очках вошел в помещение кредитной организации на улице Ленина, расстегнул куртку и продемонстрировал расположенный на груди рюкзак, который он выдал за взрывное устройство. Угрожая работникам банка, он потребовал передать ему деньги, но, заметив, что банковские служащие нажали тревожную кнопку, сбежал.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим за разбой, кражу, а также побег из-под стражи. Оперативники также располагают информацией о его причастности еще к нескольким разбоям, совершенным в Екатеринбурге. Первое из вменяемых ему нападений было совершено в ноябре 2021 года на табачный магазин, тогда злоумышленник унес из кассы 14 тыс. рублей. В середине декабря он похитил из павильона в центре города 4 тыс. рублей. Позже аналогичным образом были похищены 50 тыс. рублей из букмекерской конторы. Последний эпизод произошел вечером 10 января в табачном магазине на Заводской улице. Нападавший, угрожая пистолетом, потребовал наличные у кассира, но сбежал, не сумев завладеть деньгами, когда ему показалось, что сотрудница нажала тревожную кнопку.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 162 УК РФ "Разбой". У задержанного изъяли пневматический пистолет и одежду, в которой он был при совершении преступлений. Его арестовали.